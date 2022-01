Covid-19 à Lyon : en Auvergne-Rhône-Alpes le taux d'incidence dépasse les 2000, du jamais vu dans la région

(Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

La circulation du virus n'a jamais été aussi importante en Auvergne-Rhône-Alpes et à Lyon depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas de Covid-19 continue d'exploser de jour en jour alors que l'incidence atteint désormais 2 224,2. Lyon Capitale fait le point.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (12 départements dont le Rhône), d'après les derniers chiffres stabilisés au lundi 3 janvier, le taux d'incidence est de 2 224,2 pour 100 000 habitants(les données prennent donc en compte la période entre le mardi 28 décembre 2021 et le lundi 3 janvier 2022). Ce sont des chiffres jamais atteints depuis le début de l'épidémie, en mars 2020, comme le montre le graphique ci-dessous.

Le nombre de nouveaux cas en Auvergne-Rhône-Alpes est actuellement largement supérieur au pic de la 2e vague, pourtant la plus forte dans la région. En termes de contaminations, Auvergne-Rhône-Alpes est la 3e région de France la plus touchée sur la même période, après l'Ile-de-France (incidence moyenne de .. 3140,9) et la Corse (incidence moyenne de 2504,6).

88,5 % des Rhodaniens de + de 12 ans sont vaccinés

Dans le Rhône, selon le préfet Pascal Mailhos, les hospitalisations étaient jeudi 7 janvier de l’ordre de 700 dans le département, dont "180 en réanimation". Afin de limiter les formes graves de Covid-19 et donc les hospitalisations, la campagne de vaccination se poursuit dans le Rhône où une trentaine de centres sont ouverts. Dans la Métropole de Lyon, un nouveau vaccinodrome vient notamment d'ouvrir à Eurexpo, à Chassieu.

Par ailleurs, en date du 3 janvier, 88,5 % des + de 12 ans du Rhône étaient vaccinés, selon les données de Santé Publique France. Lyon Capitale vous propose un point complet sur la vaccination dans le département du Rhône ici, notamment par catégorie d'âge.

