Villeurbanne devient la première capitale française de la culture ce vendredi

À l’issue de cette journée du vendredi 7 janvier, la deuxième plus grande ville de la Métropole de Lyon sera intronisée capitale française de la culture 2022. Une labellisation accordée pour la première fois en France et qui sera décernée par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, au terme d’une cérémonie d’inauguration.

Désignée au printemps 2021 pour devenir la première ville de France à être labellisée capitale française de la culture, Villeurbanne proposera, à compter d’aujourd’hui et pendant un an de la culture partout et pour tous. Les festivités débuteront dès ce vendredi 7 janvier, à partir de 17h30, avec l’organisation d’un grand défilé qui partira de l’école Jules-Ferry en direction de la place Lazare-Goujon, en passant par la rue du 4-août-1789.

C’est en portant un projet articulé autour de la jeunesse que les équipes du maire, Cédric Van-Styvendael, avaient séduit le jury du ministère de la Culture, ce n’est donc pas une surprise que le premier évènement organisé dans le cadre de cette labellisation soit marqué par les enfants. Au cours de la déambulation sur la rue du 4-août-1789, la Compagnie KompleX KapharnaüM, spécialisée dans les spectacles de rue, projettera des vidéos dans lesquelles les enfants de l’école Jules-Ferry mettront des mots sur leurs peurs, mais aussi leurs rêves.

Près de 800 évènements à venir

Avant l’arrivée sur la place Lazare-Goujon et le lancement du décompte officiel inaugurant Villeurbanne comme capitale française de la culture, la Compagnie Off fera défiler ses girafes géantes, dans une opérette animalière qui se veut poétique. De quoi donner un avant-goût des festivités à venir tout au long de l’année et c’est peu dire que le programme est foisonnant.

En effet, l’inauguration de ce vendredi soir, à laquelle participera la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, ne signifie pas seulement le lancement d’un nouveau label, elle marque surtout le début de près de 800 évènements, dont 200 concerts et 300 spectacles.

Pour reprendre les mots de Cédric Van-Styvendael, lors d'une interview à Lyon Capitale cet été : "ca va être un an où la culture sera omniprésente dans l’espace public, dans les salles, dans les évènements. Ça va permettre d’avoir des rencontres avec la culture beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus faciles. C’est ça la capitale française de la culture : la culture partout, pour toutes et tous, dans un accès facilité et renouvelé".

