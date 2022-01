Covid-19 : vaccination à Lyon, de nombreux créneaux ouvrent au Parc OL et à Eurexpo

Alors que le centre de vaccination de la Part-Dieu à Lyon doit fermer ses portes dans les prochains jours, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé, ce jeudi 6 janvier, l'ouverture de nombreux créneaux de vaccination, notamment au Parc OL et à Eurexpo, qui devient un centre de vaccination.

Après les fêtes de fin d’année, la 5e vague de Covid-19 continue de se propager rapidement à Lyon, dans la Métropole et plus généralement dans le Rhône. Ce jeudi 6 janvier, le préfet du Rhône alertait sur le fait que le taux d’incidence dans le département est désormais de 1 900 pour 100 000 habitants et que les hospitalisations sont de l’ordre de 700 dont "180 en réanimation".

Ouverture de milliers de créneaux de vaccination

Pour limiter les formes graves de Covid-19 et donc les hospitalisations et les entrées en réanimations, le gouvernement et les autorités sanitaires poussent pour accélérer la campagne de vaccination. Alors qu'une trentaine de centres de vaccination sont ouverts dans le Rhône, l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes annonce que "ces prochains jours notamment, des milliers de rendez-vous quotidiens sont ouverts pour la vaccination" contre le Covid-19, notamment à Eurexpo, sur la commune de Chassieu, où un vaccinodrome a ouvert le 4 janvier.

Ainsi, plusieurs milliers de rendez-vous quotidiens sont ouverts pour se faire vacciner avec une dose de Pfizer ou de Moderna :

au Groupama Stadium, du mardi 11 janvier au dimanche 16 janvier inclus , avec un objectif 3 500 vaccinations par jour.

La prise de rendez-vous se fait sur Santé.fr, explique l'ARS. Un accès sans rendez-vous sera possible pour les personnes de 65 ans et plus dans la limite des capacités journalières, tandis qu'une carte d’identité et une carte vitale seront requises.

Le point sur la vaccination dans le Rhône