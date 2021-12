Basket : flambée de cas de Covid à l’Asvel, l’Euroligue reporte le match contre le Bayern

Plombée depuis le début de la semaine par une éruption de cas de Covid-19, l’Asvel ne disputera pas sa rencontre de jeudi contre le Bayern Munich. Le match a été reporté pour raisons sanitaires par l’Euroligue.

Cette fois, les dirigeants de l’Asvel ont été entendus. À la demande du club de Villeurbanne la rencontre de la 18e journée d’Euroligue entre l’Asvel et le Bayern Munich, qui devait initialement se jouer le jeudi 30 décembre, a été officiellement reportée "En raison du très grand nombre de cas positifs à la Covid-19 au sein de l'effectif professionnel de LDLC Asvel", explique le club de Tony Parker dans un communiqué.

Lire aussi : Covid-19 : avec le retour des jauges, l’Asvel évalue ses pertes à plus de 100 000 euros

Mardi, le club villeurbannais avait en effet révélé la contamination de quatre joueurs, l’AFP avance les noms de James Gist, Youssoupha Fall, Chris Jones et Kostas Antetokounmpo, et quatre membres de l’encadrement, dont TJ Parker, l’entraîneur de l’équipe. "Depuis trois semaines on a que des blessés et des joueurs covidés donc c’est compliqué", déplorait hier auprès de Lyon Capitale Gaëtan Muller, le président délégué de l’Asvel, au détour d’un entretien sur le retour des jauges dans les enceintes sportives.

Lundi, le match contre Limoges avait été maintenu

La veille, lundi 27 décembre, le champion de France en titre avait en effet été contraint de disputer son match d’élite contre Limoges, après le rejet de sa demande de report par le comité sanitaire de la LNB, "conformément au protocole en vigueur". Au terme d’une rencontre accrochée, les Villeurbannais s’étaient finalement inclinés de peu (85-83) avec seulement deux intérieurs disponibles sur le parquet, ce qui avait notamment obligé Dylan Osetkowski à disputer l'intégralité du match.

Lire aussi : Villeurbanne : plombée par des cas de Covid-19, l’Asvel s’incline face à Limoges

À noter que trois autres rencontres de cette 18e journée d’Euroligue, initialement programmée ce mercredi, ont été reportées : Fenerbahçe - Real Madrid, Olympiakos - CSKA Moscou et Milan - Berlin.