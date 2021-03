Coronavirus : situation stable dans les hôpitaux de la région et du Rhône

Le Rhône a échappé à un confinement le week-end mais reste dans la liste des départements en surveillance renforcée. Ce vendredi 5 mars, quelle est la situation dans les hôpitaux de la région ?

Les chiffres quotidiens de Santé publique France se suivent et se ressemblent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce vendredi 5 mars, comme depuis plusieurs semaines, les hospitalisations et réanimations sont stables dans les hôpitaux de la région comme dans ceux du Rhône. En dépit de la circulation accrue du variant britannique du coronavirus qui a valu au Rhône son placement sous surveillance renforcée, l'explosion des cas - et par conséquent des entrées en masse à l'hôpital - tant redoutée n'est pas encore d'actualité. Le département échappe donc pour le moment au confinement le week-end (lire ici).

Le bilan dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

3236 personnes hospitalisées actuellement (-109 en 72h)

192 nouvelles hospitalisations en 24h

436 personnes en réanimation actuellement (-5 en 72h)

32 nouvelles admissions en réanimation en 24h

39 nouveaux décès en 24h

9189 décès au total depuis le début de l'épidémie

Le bilan dans les hôpitaux du Rhône :