Coronavirus : quatre cas confirmés dans le Rhône, pas de foyer d’infection

Ce dimanche 1er mars, quatre cas de coronavirus ont été confirmés dans le Rhône. Selon les chiffres officiels, à 16 heures, 130 personnes étaient infectées dans toute la France.

Selon le ministère de la Santé, à 16 heures la France comptait 130 personnes infectées par le coronavirus dont 116 toujours hospitalisé, mais seulement 9 cas sont considérés grave. L’Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des trois régions où plus de 10 personnes ont été infectées. Cela s’explique par la présence, dans la région, d’une "chaîne de transmission" à La Balme de Sillingy, en Haute-Savoie.

Dans le Rhône quatre cas de coronavirus ont été confirmés. Les patients viennent de Francheville, Villefranche-sur-Saône, le 8e et 9e arrondissement de Lyon. Le conducteur de car Flixbus italien présentant des symptômes de toux et fièvre à Perrache cette après-midi ne fait pas partie des cas confirmés. Il a été accompagné à l’hôpital de la Croix-Rousse pour y passer des tests.

Trois des patients touchés par le coronavirus sont également hospitalisés à Croix-Rousse. Le dernier patient présente un état de santé rassurant, ne nécessitant pas de prise en charge avancée selon Le Progrès. L’ARS précise qu’il n’y a pas de foyer lyonnais contrairement à La Balme. La situation en France est décrite comme "mosaïque" par les autorités sanitaires, avec des situations très différentes selon les endroits et des "consignes adaptées aux situations sur le terrain".

Jérôme Salomon, le Directeur général de la santé a incité la population à éviter les voyages non indispensables à l’étranger, "notamment hors de l'Union européenne". Il a aussi demandé de réserver les masques aux personnes déjà malades, à risques et aux personnels de santé. Il a par ailleurs rappelé que le pays comptait "plus de cas graves de grippe" et que la maladie "était bénigne dans 90 % des cas". Son taux de létalité est estimé actuellement à seulement 3,4 %.

Pour rappel, en cas de suspicion de coronavirus il faut joindre le 15. Pour ne pas saturer le numéro d'urgence, il convient de privilégier le 0 800 130 00 pour toute demande de renseignement. Il est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7.