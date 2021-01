Coronavirus : où se faire vacciner à Lyon et dans le Rhône ?

A Lyon et dans le Rhône, 14 centres de vaccination contre le COVID-19 sont ouverts ce vendredi 15 janvier. Où sont-ils ?

Coup d'envoi de la campagne de vaccination pour les personnes âgées de plus de 75 ans ce vendredi 15 janvier à Lyon et dans le Rhône. Si certains ont déjà pu prendre un rendez-vous et avoir leur première injection, d'autres se sont retrouvés face à un site web "en maintenance" jeudi, qui n'a pas résisté à l'afflux soudain de sollicitations. Le problème est désormais résolu et il est possible de prendre un rendez-vous en ligne ou par téléphone en contactant les centres de vaccination recensés ici. Ils sont pour l'instant au nombre de 14 dans le Rhône et la liste devrait s'allonger au fur et à mesure de l'avancée de la campagne de vaccination. Où se faire vacciner dans le Rhône ?

14 centres de vaccination dans le Rhône

Hôpital Edouard Herriot, 5 Place d'Arsonval , 69003 Lyon - 08 25 08 25 69

, Hôpital de la Croix-Rousse, 103 Grande rue de la Croix-Rousse , 69004 Lyon - 08 25 08 25 69

, Palais des Sports de Gerland, 350 Avenue Jean Jaurès , 69007 Lyon - 08 25 08 25 69

, Centre de vaccination international de Villeurbanne, 173 Rue Léon Blum , 69100 Villeurbanne - 04 72 82 34 00

, Hôpital Lyon-Sud, 165 Chemin du Grand Revoyet, 69310 Pierre-Bénite - 08 25 08 25 69

CDHS de Vénissieux, 5 Place de la Paix , 69200 Vénissieux - 047 72 24 45 67

, Salle Lucien Thimonier, 201 Route de Paris , 69210 L'Arbresle - 09 77 70 00 19

, Hôpital Nord-Ouest de Tarare, 6 Boulevard Garibaldi , 69170 Tarare - 04 74 05 48 47

, Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, Route d'Epinay- Parking P2 , 69400 Gleizé - 04 74 06 79 20

, Centre hospitalier de Givors, 9 avenue Professeur Flemming , 69700 Givors - 04 78 07 30 30

, Hôpital de Thizy, 6 Rue de l'Hospice , 69240 Thizy-les-Bourgs - 06 26 33 43 15

, Hôpital de Neuville-sur-Saône, 53 Chemin de Parenty , 69250 Neuville-sur-Saône - 04 72 10 72 76

, Hôpital de Beaujeu, Rue du Docteur Giraud , 69430 Beaujeu - 04 74 69 56 21

, Hôpital de Belleville, Rue Paulin Bussières , 69220 Belleville-en-Beaujolais - 04 74 06 52 80

Lire aussi : Technologie, immunité... Le point sur les vaccins contre le COVID-19 injectés dans la région

Pour qui ?

Pour rappel, seules les personnes prioritaires présentant un risque accru de développer une forme grave du COVID-19 peuvent se faire vacciner pour le moment, à savoir :