Coronavirus : le masque obligatoire dans l'ensemble du Rhône

Dans un arrêté en date du 6 novembre, le préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes a étendu l'obligation du port du masque à l'ensemble du département du Rhône.

La métropole de Lyon et l'ensemble du département du Rhône sont particulièrement touchés par la deuxième vague de coronavirus. A l'hôpital, la situation est plus que tendue (lire ici) et de nombreux patients sont transférés dans les hôpitaux de régions moins touchées qu'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce contexte sanitaire préoccupant, Pascal Mailhos, préfet du Rhône et de la région, a pris ce vendredi 6 novembre un arrêté pour renforcer les mesures sanitaires.

Ces dernières semaines, des communes aux alentours de Lyon sont venues s'ajouter au compte-gouttes à la liste des territoires où le port du masque est obligatoire. Dorénavant, il faudra porter le masque dans l'ensemble du département du Rhône, de 6h à 2h du matin. Pour rappel, il est obligatoire à Lyon et Villeurbanne tout le temps.