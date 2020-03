Coronavirus : le dernier point à Lyon et dans la région jeudi soir

L'Agence régionale de santé a fait un point jeudi soir sur l'épidémie de coronavirus dans la région. Dans le Rhône, jeudi à 15h, 87 cas ont été confirmés dans le département. Soit 15 de plus que la veille. 333 cas ont été recensés en tout dans la région.

L'Agence régionale de santé a fait un point jeudi soir sur l'épidémie de coronavirus dans la région. Dans le Rhône, jeudi à 15h, 87 cas ont été confirmés dans le département. Soit 15 de plus que la veille. 4 personnes sont mortes dans le départements ces dernières heures (lire ici).

"Les deux personnes décédées, âgées de 87 et 90 ans, résidaient dans l’EHPAD les Aurélias de Pollionnay. Ces derniers jours, 2 personnels soignants et 4 résidents ont développé des symptômes respiratoires. Les résultats des prélèvements se sont avérés positifs pour tous, dont les deux résidents décédés. Sur les deux autres résidents positifs, une personne âgée a été hospitalisée et la deuxième reste dans l’EHPAD, où elle est suivie", précise l'ARS.

"Les deux autres décès concernent des patients de l’unité de soins longue durée de l’hôpital Antoine Charial, qui avaient été confirmés positifs au COVID-19, en ce début de semaine. Parmi les personnes confirmées positives au COVID-19 dans le département, 30 sont suivies à domicile par les infectiologues du CH de la Croix Rousse, dans le cadre d’un protocole strict de soins et 11 sont en unité de réanimation", ajoute l'ARS.

Dans la région, en tout, 333 cas de COVID-19 sont confirmés mercredi soir. C'est 67 cas de plus que mercredi.

