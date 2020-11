Coronavirus : "Le complotisme est devenu majoritaire dans le débat public"

Marie Peltier est historienne, spécialiste du complotisme à l’Institut supérieur de pédagogie Galilée de Bruxelles*. Pour elle, nous sommes arrivés à un moment de synthèse globale de toutes les théories du complot qui circulent depuis des années. Interview en pleine crise du coronavirus.

Lyon Capitale : Comment expliquez-vous le déni d'une partie de la population face à la réalité sanitaire ?

Marie Peltier. Je pense que ce déni est multifactoriel dans ses causes. D'une part, c'est une situation inédite. La société n'était pas du tout préparée à affronter à nouveau une pandémie. Lorsque quelque chose, à laquelle on ne s'attend pas, bouscule très profondément nos vies, c'est difficile de lui donner du sens et d'accepter. J'identifie par ailleurs deux autres éléments : d'abord, tous les discours de propagande et de désinformation qui circulent sur le Net depuis déjà plusieurs années préparé un terreau de défiance vis-à-vis de la parole d'autorité de la parole publique. Parallèlement à cela, les politiques sanitaires ont beaucoup péché par leur incohérence et leur inconséquence en rendant, à plusieurs égards, la situation un peu absurde ou incompréhensible, spécialement durant cette deuxième vague, avec cette espèce de confinement qui n'en est pas un, que ce soit en Belgique ou en France.