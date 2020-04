Coronavirus : la tension un peu moins forte en réanimation à Lyon

A titre de comparaison, c'est 2 de moins que samedi mais 50 de plus que vendredi et 100 de plus que mercredi dernier.

250 en "réa" dans le Rhône, contre 304 il y a une semaine

En revanche, en réanimation, il y a un petit coin de ciel bleu.

250 personnes sont hospitalisées en réanimation dans le Rhône ce lundi matin. Ce chiffre baisse, petit-à-petit, depuis une semaine. Tous les jours. Il y a une semaine, 304 personnes étaient hospitalisées en réanimation dans le département.

Les premiers signes du confinement...