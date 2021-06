Coronavirus : la Loire, le département de la France métropolitaine où le virus circule le plus actuellement

La circulation du virus est en nette baisse partout en France. Notamment dans la région parisienne, où la 3e vague avait été forte. Actuellement, c'est dans le département de la Loire où le virus circule le plus en France.

Très touché lors de la 2e vague, au mois de novembre, le département de la Loire est actuellement celui où le virus circule le plus en France. D'après les dernières données stabilisées au vendredi 28 mai. Mais c'est une circulation à un niveau assez bas, évidemment beaucoup plus bas qu'aux pics des 2e et 3e vague. Ca baisse de partout en France, ça baisse juste un peu moins vite dans la Loire.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire. Dans le département de la Loire, d'après les derniers chiffres stabilisés au vendredi 28 mai, le taux d'incidence est de 155 (les données prennent donc en compte la période entre le samedi 22 mai et le vendredi 28 mai). Un taux d'incidence en réalité un peu plus haut. Les chiffres de cette semaine prennent en compte la journée du lundi 24 mai, fériée. Moins de tests, donc forcément moins de cas positifs et une chute encore plus prononcée du taux d'incidence.

Les taux d'incidence en France métropolitaine, par département :

moyenne : 93

Loire : 155

Côte d'Or : 154

Val d'Oise : 150

Seine-Saint-Denis : 134

Val-de-Marne : 125

Nord : 124

... Haute-Loire : 119

... Rhône : 112

... Isère : 79

... Ain : 66

Lire aussi : Coronavirus à Lyon : la circulation du virus continue-t-elle vraiment de baisser dans le Rhône ? (graphique)