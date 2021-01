Coronavirus : la Haute autorité de santé autorise un 2e vaccin en France

La Haute autorité de santé a donné son feu vert ce vendredi à l'utilisation d'un 2e vaccin en France, celui de Moderna.

Le vaccin contre le Covid-19 développé par Moderna "peut être utilisé chez les personnes de 18 ans et plus, y compris les plus âgées du fait de son efficacité et de son profil de tolérance globalement satisfaisant", explique ce vendredi la Haute autorité de santé.

C'est le 2e vaccin autorisé en France après celui de BioNTech/Pfizer. Le vaccin de BioNTech/Pfizer est actuellement celui qui est utilisé lors de la campagne de vaccination en France.

