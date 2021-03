(Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Alors que le nombre de nouveaux cas de covid-19 était quasiment stable dans la région depuis début janvier, il y a une remontée brusque depuis quelques jours. Dans le Rhône, mais pas seulement. Aussi dans la Loire, dans l'Ain, dans l'Isère, en Haute-Savoie... Il n'y a avait pas eu autant de nouveaux cas dans la région depuis novembre. Le reconfinement est sur toutes les lèvres.

Région de France la plus touchée au mois de novembre, Auvergne-Rhône-Alpes était un peu moins touchée depuis début janvier. Moins que PACA, Ile-de-France ou encore Hauts-de-France.

Mais depuis quelques jours, la situation se dégrade fortement dans la région. Le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation. Notamment dans le Rhône. La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Situation alarmante en Ile-de-France

Région par région, le taux d'incidence est ainsi actuellement, d'après des données stabilisées au vendredi 19 mars (prenant donc en compte la période du samedi 13 mars au vendredi 19 mars) :

Ile-de-France : taux d'incidence de 549 (+198 en 10 jours)

Hauts-de-France : taux d'incidence de 438 (+107 en 10 jours)

PACA : taux d'incidence de 345 (+14 en 10 jours)

Normandie : taux d'incidence de 285 (+96 en 10 jours)

Auvergne-Rhône-Alpes : taux d'incidence de 271 (+89 en 10 jours)

Grand-Est : taux d'incidence de 258 (+ 71 en 10 jours)

La moyenne en France est de 308.

Dans la région, le point par département, au 19 mars :

Rhône : 375 (+139 en 12 jours)

Haute-Savoie : 293 (+110 en 12 jours)

Loire : 274 (+103 en 12 jours)

Isère : 253 (+64 en 12 jours)

Ain : 252 (+53 en 12 jours)

Savoie : 250 (+72 en 12 jours)

Drôme : 231 (+43 en 12 jours)

Puy-de-Dôme : 205 (+52 en 12 jours)

Ardèche : 200 (+64 en 12 jours)

Allier : 171 (+67 en 12 jours)

Haute-Loire : 144 (+61 en 12 jours)

Cantal : 96 (+18 en 12 jours)

Lyon et le Rhône au bord du reconfinement

Clairement, 16 départements ont été reconfinés le week-end dernier. Là où le virus circule le plus. Un 3e confinement d'un nouvel ordre, où "il est possible de sortir de chez soi pour se promener, s’aérer ou faire du sport, en journée, sans aucune limitation de durée mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 kilomètres autour de chez soi", dixit le Premier Ministre, Jean Castex (tous les détails de ce nouveau confinement "freiner sans enfermer" sont à retrouver ici)

Dans ces 16 départements, certains avaient un taux d'incidence inférieur à celui du Rhône actuellement... Le département est clairement en sursis. En gros sursis.