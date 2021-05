Coronavirus : enseignants, policiers, chauffeurs de taxi, buralistes… ce lundi la vaccination s’ouvre aux professionnels prioritaires à Lyon

À partir du 31 mai, tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19. Néanmoins, certains professionnels, dits prioritaires, ont accès aux vaccins dès ce lundi 24 mai, sur présentation d’un justificatif.

Ils sont buralistes, pompiers, chauffeurs de taxi, caissiers, policiers, ou encore professeurs et dès ce lundi 24 mai ils pourront accéder à la vaccination contre le Covid-19. Plus question pour ces professionnels, dits prioritaires par le gouvernement, de justifier d’une comorbidité ou d’avoir plus de 50 ans pour bénéficier d’une dose de vaccin. Les sept millions de personnes concernées devront simplement présenter un justificatif attestant de leur profession, à savoir une carte professionnelle, un bulletin de salaire ou même une déclaration sur l’honneur.

La liste des professionnels prioritaires publiée par le ministère de la Santé :

Les professeurs des écoles, collèges, lycées

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem)

Les agents au contact des élèves en école, collège, lycée, universités (dont agents périscolaires et agents de restauration scolaire)

Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)

Les professionnels de la petite enfance (dont les assistants maternels)

Les assistants familiaux

Les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse

Les professionnels de la protection de l’enfance

Les professionnels de l’hébergement d’urgence

Les policiers nationaux et municipaux

Les gendarmes

Les agents de gardiennage et de sécurité

Les surveillants pénitentiaires et personnels des services d’insertion et de probation

Les militaires en opération sentinelle

Les douaniers de la branche surveillance

Les conducteurs de bus

Les personnels de bord de ferry et de navette fluviale

Les conducteurs, facteurs et livreurs sur courte distance

Les conducteurs routiers

Les chauffeurs de taxi et de VTC

Les contrôleurs des transports publics

Les agents de nettoyage et d’entretien

Les agents de ramassage de déchets, éboueurs, agents de centre de tri des déchets, salariés de centre de traitement et les égoutiers

Les opérateurs sur les stations de traitement d’eau potable et d’eaux usées et les agents d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement

Les salariés et chefs d’entreprise des commerces d’alimentation : caissières, employés de libre-service, vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers

Les buralistes

Les salariés et chefs d’entreprise du secteur des hôtels, cafés et restaurants

Les personnels de la restauration collective

Les professionnels des services funéraires et mortuaires

Les ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire (dont mareyeurs)

Les personnels des abattoirs et des entreprises de transformation des viandes

Les inspecteurs de santé publique vétérinaire

Les agents de contrôle de l’inspection du travail

Les salariés de l’événementiel

Les salariés et professeurs des salles de sport

Les gens de mer et personnels des compagnies maritimes et aériennes voyageant vers des pays à risque

Pour rappel, la vaccination pour tous les adultes de plus de 18 ans débutera quant à elle, sans restriction, à partir du 31 mai.

