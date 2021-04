Coronavirus : avant la fermeture des écoles ce vendredi soir, 11 200 classes déjà fermées pour covid-19

Ce vendredi soir, pour trois semaines, toutes les écoles vont fermer en France. Sur l'ensemble du territoire, 11 272 sont déjà fermées ce vendredi en raison de cas de covid-19, contre 3 256 il y a une semaine.

Le nombre de classes fermées en raison de cas de coronavirus a plus que triplé en une semaine, passant à plus de 11.000, a annoncé le ministère de l'Education nationale ce vendredi. Et ce quelques heures avant la fermeture des écoles pour trois semaines.

En France, 11 272 classes sont fermées ce vendredi (contre 3 256 il y a une semaine), soit environ 2 % des classes françaises.

Les collèges et lycées fermés 4 semaines

Les écoles seront fermées dès vendredi soir pour 3 semaines. Avec retour en présentiel dans les écoles maternelles et primaires le 26 avril.

Les collèges et lycées seront eux fermés pour 4 semaines. Avec en retour en présentiel début mai.

