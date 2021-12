Ce jeudi 9 décembre, le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles primaires du Rhône et de Lyon passe au niveau trois. Point complet sur les changements provoqués par ces nouvelles mesures.

À Lyon, comme partout en France, le protocole sanitaire passe au niveau 3 dans les écoles primaires ce jeudi 9 décembre. Annoncées par le Premier ministre à la sortie d'un Conseil de défense sanitaire lundi, de nouvelles mesures s'appliquent dès aujourd'hui dans les salles de cours. Face à la flambée de l'épidémie à l'école, quatre niveaux ont été échelonnés (vert, jaune, orange et rouge) et engendrent des modifications telles que :

Port du masque

À compter de ce jeudi, le port du masque est requis dans les cours de récréation. Plus largement, il devient obligatoire dans les espaces clos et en extérieur, et ce, pour les élèves comme pour les personnels et enseignants.

Cantine scolaire

Autre mesure de ce troisième niveau : la limitation du brassage entre élèves de groupes différents. Selon le ministère de l'Education Nationale, cette règle est "d'autant plus importante dans le premier degré, où le non-brassage entre élèves de classes différentes doit impérativement être respecté pendant la restauration." Concrètement, il est obligatoire de veiller à ne pas mélanger des classes différentes lors du déjeuner, un moment où le port du masque n'est plus possible. Il est donc fortement recommandé d'assurer "la stabilité des groupes" lors des repas en faisant déjeuner les élèves "tous les jours à la même table dans le premier degré en maintenant une distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes.

Quant au nettoyage, il doit être fait plusieurs fois par jour. Les tables de la cantine sont nettoyées et désinfectées, a minima après chaque service et, c'est la nouveauté, si possible après chaque repas.

Activités physiques

Jean Castex a également annoncé des restrictions au niveau de la pratique du sport dans les établissements. Les enseignants d'éducation physique et sportive doivent, en priorité, donner leurs cours en extérieur. Toutefois, lorsque la pratique en intérieur est indispensable en raison d'intempéries ou d'installations indisponibles, seules les activités de basse intensité pouvant intégrer le port du masque et une distanciation de 2 mètres sont autorisées.

Vaccination et vacances

Bien que la vaccination des enfants à risque âgés de 5 à 11 ans est en passe de débuter, le 15 décembre, l'avancée des vacances scolaires, un temps évoquée, n'a en revanche pas été retenue.

