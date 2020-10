Coronavirus à Lyon : toujours plus de cas positifs, chaque semaine, dans la région

De plus en plus de personnes sont testées positives au coronavirus, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, chaque semaine. Et pourtant, le nombre de tests effectués n'augmente presque plus. L'augmentation est implacable. Le virus continue de circuler, de plus en plus, dans la région. Le taux d'incidence monte (le nombre de personnes touchées par la virus ces 7 derniers jours pour 100 000 habitants dans le Rhône), le nombre de patients hospitalisés aussi (lire ici) mais également le nombre de testés positifs. Une augmentation nette du nombre de cas, chaque semaine

11293 cas positifs ont été diagnostiqués sur 107 015 tests dans la région entre le 28 septembre et le 4 octobre (soit un taux de positivité de 10,6 %).

La semaine précédente, il y avait eu 9788 cas positifs sur 109 648 tests dans la région entre le 21 et le 27 septembre. Et avant ? 8934 cas positifs entre le 14 et le 20 septembre. Contre 7 367 la semaine précédente et 5 581 celle encore avant.

Plus de cas positifs donc forcément plus de personnes hospitalisées dans les prochaines semaines. C'est inéluctable.