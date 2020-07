Coronavirus à Lyon : où sont les clusters dans la région ?

Dix clusters sont actuellement suivis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sept sont maîtrisés. Près de la moitié concernent des cas familiaux.

Dix-sept clusters sont suivis ou maîtrisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes selon le dernier bilan de Santé Publique France en date du 16 juillet. Parmi ces clusters, 10 sont en cours de suivi et sept considérés comme maîtrisés. 4 ont été identifiés dans le Rhône, 4 dans la Drôme, 3 dans l'Ain, 2 en Ardèche, 2 dans la Loire, 1 dans l'Allier et 1 qui comprend des cas dans l'Allier et le Puy-de-Dôme.

Des investigations sont menées par l'ARS sur chacun de ces clusters pour identifier les cas contacts et personnes susceptibles d'avoir été contaminées. Sur les 17 clusters actifs, 8 concernent des cas de contamination dans le milieu familial élargi, 4 le milieu professionnel, 3 les établissements de Santé, 1 le milieu scolaire et un dernier les communautés vulnérables. En tout 41 clusters ont été identifiés en Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 8 mai.

Pour rappel depuis ce lundi, afin de limiter au mieux la propagation du virus, les masques ont été rendus obligatoires dans un certain nombre de lieux fermés (lire ici).