Coronavirus à Lyon : où le virus circule beaucoup ? Et moins ? Le point dans les 12 départements de la région

En détails, d'après les dernières données dont nous disposons, des données stabilisées s'arrêtant au dimanche 31 janvier, le taux d'incidence est de 220 en moyenne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (-4 en trois jours). Les chiffres de Santé publique France prennent donc en compte la période du lundi 25 au dimanche 31 janvier. Le taux d'incidence est de 369 en PACA (-11 en trois jours), la région où le virus circule le plus actuellement, de 224 en Bourgogne-Franche-Comté (-7 en trois jours) et de 214 en moyenne en France (+3 en trois jours). La circulation du virus est aujourd'hui plus importante en Ile de France (taux d'incidence de 228) qu'en AURA. Si l'est de la France était beaucoup plus touché début janvier, l'écart entre l'est et l'ouest se réduit. L'ouest, désormais, est de plus en plus touché.

La Drôme, l'Ardèche et l'Ain sont les trois départements de la région les plus touchés. Ainsi d'après les dernières données stabilisées au 31 janvier, les taux d'incidence sont ainsi :