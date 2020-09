Coronavirus à Lyon : les derniers chiffres, tout ce qu'il faut savoir sur l'épidémie dans le Rhône ce lundi

Le nombre de cas positifs de covid-19 ne cesse d'augmenter à Lyon et dans le département du Rhône. Le département est l'un des plus touchés en France depuis fin août. De nouvelles mesures pourraient être prises ces prochains jours pour tenter de contenir l'épidémie...

Les chiffres sont clairs. Depuis fin août, le nombre de cas de covid-19 ne cesse d'augmenter à Lyon et dans le département du Rhône. L'augmentation est nette chaque semaine. Tous les indicateurs sont à la hausse. Et nettement.

Plus de 2500 tests positifs en une semaine dans le Rhône

On teste, on teste de plus en plus dans le Rhône. Plus de 30 000 tests en une semaine. Mais la hausse du nombre de tests n'explique pas l'augmentation, massive, du nombre de cas positifs.

A titre de comparaison, ces dernières semaines :

241 cas positifs dans le Rhône (sur 15 117 tests) entre le 3 et le 9 août

557 cas positifs (sur 15 430 tests) entre le 10 et le 16 août

1216 cas positifs (sur 22 000 tests) entre le 17 et le 23 août

1687 cas positifs (sur 27 000 tests) entre le 24 et le 31 août

2518 cas positifs (sur 31 000 tests) entre le 31 août et le 6 septembre.

Les chiffres des derniers jours (du 7 au 13 septembre), laissent envisager, encore, une nette augmentation du nombre de cas dans le département.

Près de 10 % des testés sont positifs dans le Rhône

Plus de tests donc. Mais surtout beaucoup plus de positifs. Le taux de positivité était de 6,26 % le 31 août, de 8,1 % dans le département le 6 septembre, il frôle les 10 % désormais. Avec le nombre pourtant important de tests, c'est assez inquiétant.

En proportion de cas, le Rhône est très touché

Le département du Rhône est l'un des départements les plus touchés depuis fin août. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants. Au-delà de 50, le département est placé en zone rouge, en zone de circulation active du virus. Il est de 134 désormais dans le département, là-aussi en nette augmentation.

De plus en plus de malades dans les hôpitaux dans le Rhône

Il y a ce lundi matin 261 personnes hospitalisées des suites du covid-19 dans le département. Il y en avait 183 lundi soir dernier. Ca augmente tous les jours.

En réanimation, 38 malades des suites du covid-19 ce lundi matin, contre 28 lundi soir dernier.

Des chiffres qui ne vont pas cesser d'augmenter ces prochains jours et semaines, étant donné l'augmentation massive du nombre de cas positifs. C'est inéluctable.

4 personnes sur 10 sont asymptomatiques

D'après les derniers chiffres de Santé Publique France, 39 % des personnes testées positives au coronavirus cette semaine dans la région ne présentaient pas de symptômes au moment du prélèvement. Un taux d'asymptomatiques relativement stable.

De nouvelles annonces ? Quand ?

Le 1er Ministre, Jean Castex, a pris la parole ce vendredi. La durée d'isolement a été réduite à sept jours (pour les malades et les cas contact). Mais pas d'annonces sur d'éventuelles nouvelles restrictions.

Des annonces seront toutefois prises localement. Castex a notamment demandé aux préfets de Marseille, de Bordeaux et de Guadeloupe, très touchés, de lui faire des propositions. Il n'a pas évoqué Lyon. Pour le moment.

Pas encore de limitation du nombre de personnes pour rassemblements familiaux, pour l'instant. Mais de nouvelles mesures pourraient intervenir dans les prochains jours pour tenter de freiner la progression de l'épidémie.