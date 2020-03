Coronavirus à Lyon : les dernières informations en direct ce 31 mars

15e jour de confinement à Lyon. L'épidémie de coronavirus COVID-19 gagne en ampleur. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un patient hospitalisé sur quatre est en réanimation. Suivez les dernières informations en direct et découvrez l'évolution de la situation durant toute cette journée du 31 mars.

Cela fait quinze jours que Lyon vit au rythme du confinement. Les marchés sont fermés dans toute la ville, les Lyonnais s'adaptent pour continuer de faire appel aux producteurs locaux (voir ici). L'accès aux berges du Rhône, quais de Saône ou aux parcs restent impossible et les passants se font de plus en plus rares dans les rues.

Les chiffres de l'Agence régionale de santé témoignent d'une accélération sur la région et d'une aggravation des cas touchés par le coronavirus COVID-19. 2 366 patients sont actuellement hospitalisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 597 en réanimation, soit un sur quatre. Depuis le début de l'épidémie, on dénombre 267 morts dans les hôpitaux de la région, dont 123 rien que dans le Rhône. Ces chiffres ne concernent pas les personnes mortes à domicile ou dans les Ehpad. Les données sont en train d'être collectées par Santé publique France via une plateforme et les premières remontées seront disponibles dès ces prochains jours. En attendant, la France continue de retenir son souffle et de rester chez elle.

Suivez les dernières informations grâce à notre direct ci-dessous.

