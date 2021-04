Coronavirus à Lyon : lente baisse dans le Rhône, circulation stable dans la Loire, le point dans la région ce mardi

Le nombre de nouveaux cas est maintenant en baisse dans le Rhône depuis 10 jours. Dans la région aussi. Mais ça baisse doucement...

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire. Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au vendredi 23 avril, le taux d'incidence est de 372. Il était de 432 une semaine plus tôt, le 16 avril. -60 en une semaine, ce qui équivaut à une baisse de 14 %.

Une baisse, oui, mais une baisse lente

Le taux d'incidence baisse, certes, mais il reste largement supérieur au seuil d'alerte (250). On le voit bien, au mois de novembre, lors de la terrible 2e vague dans la région, la décrue a été beaucoup plus nette. Désormais, la pente est plus douce (voir le graphique ci-après).