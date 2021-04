Coronavirus : inquiétude autour de la situation en Inde et du variant indien

L'épidémie flambe en Inde et l'inquiétude monte autour notamment du variant indien, qui résisterait aux vaccins actuellement administrés...

Si le nombre de nouveaux cas de covid-19 baisse depuis une semaine à Lyon et en France (-20 % de nouveaux cas en une semaine dans le Rhône et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes), l'inquiétude monte en Inde où l'épidémie flambe.

Le variant indien serait également résistant aux vaccins actuellement administrés... "On sait qu'il est à haut risque de résistance au vaccin, il est très contagieux et si on le laisse s'installer, il pourrait compromettre la protection vaccinale", a explique sur France 2 ce vendredi matin le professeur Djillali Annane, chef de service de réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine.

D'après les derniers chiffres stabilisés, en France :

13 526 306 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin en France (soit 20 % de la population totale et 26 % de la population majeure)

5 200 790 personnes ont reçu deux injections (soit 7,8 % de la population totale et 10 % de la population majeure).

