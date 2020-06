Coronavirus à Lyon : le point sur les foyers de contamination dans le Rhône et dans la région

D'après un dernier bilan de Santé Publique France, on dénombre neuf foyers de contamination (ou clusters) dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dont deux dans le département du Rhône. Le point.

Trois des clusters sont considérés comme maîtrisés, c'est-à-dire sans l'apparition d'un nouveau cas depuis au moins sept jours.

Sur les 9 clusters :

- 2 clusters sont en établissements de santé

-- 1 dans l’Allier

-- 1 en Savoie

- 7 clusters en milieu familial élargi

-- 1 dans l’Ain,

-- 1 dans le Cantal

-- 1 en Drôme/Ardèche

-- 1 en Haute-Loire

-- 1 en Isère

-- 2 dans le Rhône

"Les deux clusters les plus importants sont le cluster du centre hospitalier de Vichy totalisant 48 cas, considéré à ce jour comme maîtrisé et le cluster familial élargi en Drôme/Ardèche, avec 48 cas identifiés à ce jour, toujours en cours d’investigation et de gestion. Le foyer principal de ce dernier se situe en Ardèche (42/48 cas)", explique Santé Publique France.

Un foyer de contamination dans le Val de Saône

Dans le Rhône, un foyer de contamination a notamment été identifié dans le Val de Saône, au nord de Lyon. Un "cluster" familial entre plusieurs familles qui se sont côtoyées début juin. 18 personnes ont déjà été testées positives au covid-19. Ces personnes sont réparties dans plusieurs communes du Val de Saône (plus d'informations ici).

