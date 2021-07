Quelle est la dynamique épidémique dans le Rhône ? Lyon et le Rhône n'échappent pas à la hausse du nombre de nouveaux cas depuis début juillet. Ca remonte, c'est factuel. Mais dans des proportions moindres que dans d'autres département du sud. Même si le variant Delta, très contagieux, est largement présent dans le département.

Le taux d'incidence, c'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire. Dans le Rhône, au 10 juillet (sur la période donc du 4 au 10 juillet), le taux d'incidence moyen est de 38 (il est de 39 en France). Dans le Rhône, ce taux d'incidence était retombé à 22-23 fin juin

A titre de comparaison, le taux d'incidence dans le Rhône :

12 avril : 467

12 mai : 172

12 juin : 50

26 juin : 23

1 juillet : 24

6 juillet : 27

8 juillet : 33

9 juillet : 36

10 juillet : 38

La remontée est évidente. Surtout chez les jeunes, les moins vaccinés jusqu'à présent.

Pas tranche d'âge, par rapport à la semaine précédente, dans le Rhône.

moyenne : 38



10-19 ans : 50 (+21 en une semaine)

20-29 ans : 101 (+55 en une semaine)

30-39 ans : 52 (+16 en une semaine)

40-49 ans : 28 (stable)

50-59 ans : 22 (+4 en une semaine)

60-69 ans : 12 (+6 en une semaine)

70-79 ans : 8 (+1 en une semaine)

80-89 ans : 6 (-4 en une semaine)

+90 ans : 17

D'après les dernières données, le variant Delta est largement majoritaire désormais dans le département du Rhône. Il représente plus de 70 % des contaminations.

La nouvelle rassurante, c'est que les personnes plus âgées, les plus fragiles et susceptibles de développer de formes graves, sont pour l'instant moins touchées par les nouvelles contaminations. Elles sont aussi beaucoup plus vaccinées. Pour l'instant, pas de hausse dans les hôpitaux de Lyon et du Rhône.