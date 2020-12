Coronavirus : à Lyon, le nombre de cas positifs augmente de nouveau

Le taux d'incidence est reparti à la hausse à Lyon et dans le Rhône. Une légère hausse, pour le moment, surtout consécutive à l'augmentation du nombre de tests. L'inquiétude est réelle à quelques jours des fêtes.

Le taux d'incidence remonte dans le Rhône. D'après les dernières données de Santé Publique France, il est de 175. Contre environ 160 pendant plusieurs jours depuis décembre.

Qu'est-ce-que cela veut dire ? Le taux d'incidence est un bon reflet de la circulation du virus à un instant t sur un territoire. Il détermine le nombre de personnes positives lors des 7 derniers jours parmi 100 000 habitants.

Dans le Rhône, il était de 900 pendant deux semaines au plus fort de la tempête et de la 2e vague, début novembre. Il a bien chuté depuis mais il est à un niveau (175) encore haut. Le virus circule encore beaucoup (trop). 175, c'est environ le niveau du mois de septembre dans le département... juste avant la reprise épidémique et la 2e vague en octobre. A titre de comparaison, ce taux d'incidence était inférieur à 10 pendant les mois de juin et juillet cet été.

Cette augmentation du nombre de cas positifs est toutefois à mettre en lien avec le nombre de tests, qui a aussi augmenté ces derniers jours, dans le département. Le taux de positivité a même lui tendance à un peu baisser. Il faudra donc attendre plusieurs jours pour voir si la tendance de l'augmentation du taux d'incidence se poursuit dans la durée.