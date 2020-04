Coronavirus à Lyon : le bilan lundi matin dans le Rhône

Pas d'amélioration dans le Rhône

1241 patients sont encore hospitalisés ce lundi matin dans le département du Rhône.

A titre de comparaison, c'est 2 de moins que samedi mais 50 de plus que vendredi et 100 de plus que mercredi dernier.

Ca n'augmente plus... Mais ça ne baisse pas

Un plateau, un plateau très haut s'est constitué autour des 1200 hospitalisations.

Après 4 semaines de confinement à Lyon, il y a toujours autant de monde à l'hôpital. Ca n'augmente plus. Mais ça ne baisse pas.

451 décès des suites du coronavirus dans le Rhône

Au total, 310 personnes sont mortes à l'hôpital dans le Rhône des suites du coronavirus. 141 décès ont été recensés dans les EHPAD du département.

Enfin, une bonne nouvelle, 1057 patients ont pu rentrer à domicile après avoir été hospitalisés dans le département des suites du covid-19.

