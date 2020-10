Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes a dépassé celui de la première vague ce week-end.

Selon les derniers bilans de Santé Publique France, le nombre de personnes malades du Covid-19 hospitalisés dans la région a dépassé ce week-end les niveaux atteints lors de la première vague dans la région. En effet, 3357 personnes sont actuellement prises en charge dans les hôpitaux d’Auvergne-Rhône-Alpes contre 3055 au plus fort du printemps.

À l'inverse, la pression en réanimation semble pour le moment moins forte qu'en avril dernier puisque 427 malades du Covid-19 sont pris en charge actuellement dans ces services de soin intensif contre 783 lors de la première vague.

Enfin 2355 personnes ont perdu la vie à cause de ce coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. Là aussi malgré les fortes hospitalisations, le nombre de décès progresse moins vite qu'au printemps. Depuis début septembre, un peu moins de 500 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lors des deux premiers mois du printemps, plus de 1600 personnes étaient décédées du Covid-19.