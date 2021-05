Coronavirus à Lyon : jusqu'à quand l'obligation du port du masque va-t-elle durer ?

(Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Le France se déconfine petit à petit au cours de ce mois de mai. Puis en juin. Mais pour l'instant, le port du masque reste obligatoire à l'extérieur à Lyon. Jusqu'à quand ?

Emmanuel Macron a plus qu'esquissé un calendrier de sortie de crise jeudi dernier. Avec la réouverture des commerces, des musées, des terrasses le 19 mai, des bars, des restaurants et des salles de sports le 9 juin... Un pas en avant dans le déconfinement.

Mais qu'en est-il pour le port du masque ? "Quand suffisamment de Français vont être vaccinés, on pourra envisager de baisser la garde", a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur Europe 1 ce mardi matin. "Quand la date qui nous permettra d'envisager sereinement la fin des gestes barrières et de la fin du masque à l'extérieur sera arrivée, nous n'attendrons pas 24 heures. Nous le dirons immédiatement. Et j'espère sincèrement que ce sera cet été", a ajouté le ministre de la Santé.

