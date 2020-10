Coronavirus à Lyon : encore un très mauvais bilan dans les hôpitaux de la région lundi soir

Ça se dégrade dans la région. Fortement. 331 personnes sont entrées à l'hôpital ces dernières 24h des suites du covid-19 dans la région, plus que n'importe où ailleurs en France. Les chiffres sont très mauvais depuis quelques jours.

La tendance n'est clairement pas bonne dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'une , si ce n'est la, des régions les plus touchées en France par cette 2e vague. Il y a eu plus de patients hospitalisés ces dernières 24h dans la région qu'en Ile-de-France, pourtant plus peuplée. Tous les signaux sont au rouge depuis quelques jours dans la région.

D'après un dernier bilan, ce lundi 19 octobre au soir, la franche détérioration se confirme :

2123 personnes hospitalisées dans la région des suites du covid-19 ce lundi 19 octobre

1263 patients étaient hospitalisés le lundi 12 octobre

927 le lundi 5 octobre

839 le lundi 28 septembre

763 le lundi 21 septembre.

La hausse exponentielle est claire. Idem en réanimation, avec :

311 patients en "réa" des suites du covid-19 dans la région ce lundi 19 octobre

203 patients en "réa" le lundi 12 octobre

168 le lundi 5 octobre

143 le lundi 28 septembre

123 le lundi 21 septembre

Déprogammation de toutes les opérations non urgentes à Lyon

La pression est notamment forte dans la Loire, le Rhône et l'Isère, trois départements très touchés, où le nombre de cas positifs a encore explosé ces derniers jours (lire ici). Plus de cas positifs donc forcément plus de patients dans les hôpitaux dans les jours à venir.

Toutes les opérations non urgentes sont déprogrammées ces 15 prochains jours dans le Rhône, la Loire et l'Isère, notamment dans les hôpitaux lyonnais, pour libérer des lits. Objectif ? Monter de 671 (actuellement) à 1300 lits de réanimation dans la région pour accueillir tous les nouveaux malades. Il faut savoir qu'actuellement 90 % des lits de "réa" sont occupés, car de nombreux patients non covid ont également besoin de ces soins-là.

Ainsi, le bilan ce lundi 19 octobre au soir dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :