Coronavirus à Lyon : des masques dans le Rhône et 6 autres fleuves

La fondation Tara lance l'alerte face à une nouvelle pollution qui envahit nos fleuves dont le Rhône : les masques et gants en plastique.

La fondation Tara qui travaille pour la protection des mers et océans vient de lancer l'alerte sur la multiplication d'une nouvelle forme de pollution à cause du COVID-19. Elle a réalisé des relevés et analyses de l'eau durant le mois de juin, retrouvant "systématiquement", des masques et gants en plastique dans sept fleuves européens majeurs : la Tamise, l'Elbe, le Rhin, la Seine, l'Ebre, le Rhône, le Tibre, la Loire et la Garonne.

Dans une interview donnée à France Inter, Romy Hentinger, porte-parole de la fondation indique une situation "préoccupante pour la suite", "on peut en déduire que d'autres sont déjà arrivés en mer". Cette pollution pourrait être particulièrement difficile à récupérer à cause des masques en polypropylène "très fins", qui "vont se fragmenter rapidement". L'association attend désormais des résultats scientifiques sur la pollution aux microplastiques dans le fleuve.