Coronavirus à Lyon : des clusters du variant Delta identifiés dans la région

Santé Publique France a répertorié des clusters du variant Delta du Covid19, plus contagieux, dans plusieurs département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme et le Puy-de-Dôme ont enregistré des clusters du variant Delta du Covid19, selon le dernier bulletin de Santé Publique France. En France, on estime que le variant représente 7 % des nouveaux cas. Il est scruté, car plus contagieux.

Sur BFM Lyon, le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique, confirme l'identification de plusieurs clusters en Auvergne-Rhône-Alpes. "Il circule un petit peu, on a identifié un certain nombre de clusters dans la banlieue lyonnaise, en Isère, en Haute-Savoie. Il y en a aussi un peu moins dans la partie Auvergne. Ce virus se diffuse mais il n'est pas responsable d'une reprise épidémique", a-t-il développé.

