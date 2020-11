Coronavirus à Lyon : de plus en plus de cas positifs dans le Rhône (graphique)

La deuxième vague est très forte dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon Capitale vous propose de voir, à travers un graphique, la nette augmentation du nombre de cas positifs dans le département du Rhône depuis le début du mois d'octobre.

Il y a de plus en plus de testés positifs dans le Rhône. C'est factuel.

Lyon Capitale, à travers ce graphique, vous propose un point hebdomadaire depuis début août. Sur le graphique, on pourrait croire qu'il y a une légère baisse lors de la dernière semaine (du 26 octobre au 30 octobre) mais les tests positifs sont sur 5 jours seulement, et non 7 lors d'une semaine "normale" (nous n'avons pas encore les données dans le Rhône sur le nombre de cas positifs le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre).

Si on ramène à une moyenne journalière,

2 804 tests positifs en moyenne chaque jour dans le Rhône du 26 octobre au 30 octobre

2 228 tests positifs en moyenne chaque jour du 19 au 25 octobre

1 526 tests positifs en moyenne chaque jour du 12 au 18 octobre

950 tests positifs en moyenne chaque jour du 5 au 11 octobre

La hausse est nette, elle se poursuit, et elle ne peut pas être corrélée à l'augmentation du nombre de tests. Oui, il y a plus de tests, mais dans des proportions beaucoup moins importantes que l'augmentation du nombre de cas.

Et malheureusement, davantage de cas, donc davantage de malades dans les hôpitaux quelques jours ou semaines plus tard. Des hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes où la situation est de plus en plus tendue et de plus en plus inquiétante (lire notre dernier bilan ici).