Coronavirus à Lyon : combien d'élèves ont été testés positifs lors des 7 derniers jours dans l'académie ?

Le bilan arrêté ce jeudi concernant les cas positifs au Covid-19 au sein des établissements de l'académie lyonnaise sur les 7 derniers jours est supérieur à celui de la semaine précédente.

L'Académie de Lyon (Ain, Loire, Rhône) a fait un nouveau point, ce vendredi, concernant la situation sanitaire au sein de ses établissements scolaires.

Sur la semaine allant du jeudi 3 décembre au jeudi 10 décembre à 13h, les données récoltées indiquent que 168 élèves ont été testés positifs au coronavirus sur l'ensemble des écoles, collèges et lycées, publics et privés, qu'englobe l'académie. Cela représente 0,03 % sur un total de 638 000 élèves recensés au sein de ces établissements, où l'on dénombre huit élèves touchés en plus par rapport à précédent bilan.

168 élèves et 22 enseignants testés positifs, contre 160 et 17 la semaine passée

En ce qui concerne les enseignants, parmi les 44 481 qui officient au sein de l'Académie de Lyon, 22 ont également été testés positifs sur cette même période, pour un pourcentage équivalent à 0,05 %. Un taux en hausse puisque 7 enseignants de plus ont été testés positifs par rapport à la semaine passée (0,03 %) sur une période similaire de sept jours.

Il faut par ailleurs noter qu'aucun établissement n'est fermé sur l'ensemble de ces départements.