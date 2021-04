Coronavirus à Lyon : -20 % en une semaine, le nombre de nouveaux cas continue de baisser dans le Rhône

La tendance est assez claire depuis une semaine désormais. La circulation du virus baisse dans le Rhône et dans la région. Environ 20 % de cas positifs en moins en une semaine. Mais, prudence, la circulation reste encore très importante, largement supérieure au seuil d'alerte.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, le taux d'incidence est de 408. Il était de 518 il y a 7 jours (-110 en une semaine). Une baisse de 21 % du nombre de nouveaux cas en une semaine.

Attention, la pression est encore très forte dans les hôpitaux



Attention, prudence, 408, ça reste beaucoup, très largement au-dessus du seuil d'alerte (250). La circulation du virus est encore intensive mais la dynamique est clairement à la baisse depuis quelques jours.

Même phénomène dans la région, avec une baisse du taux d'incidence de 409 à 326 en une semaine, soit une baisse aussi de 20 % du nombre de cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Jean-Yves Grall, le directeur de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, était l'invité de l'émission 6 Minutes Chrono sur Lyon Capitale ce lundi. Le directeur de l'ARS fait le point sur la situation épidémique dans le Rhône et dans la région. Et notamment sur la tension, toujours très forte, dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Où plus de 1000 lits de réanimation sont actuellement ouverts (contre 559 en temps normal) Retrouvez son Interview TV ici

