Coronavirus à Lyon : 129 nouvelles hospitalisations dans la région en 24h, forte hausse (graphique)

Il y a de plus en plus de malades hospitalisés dans la région. Plus inquiétant, la courbe s'emballe avec 129 nouvelles hospitalisations en 24h. 88 patients sont en réanimation. Là-aussi, ça ne fait que monter. La tendance dans un graphique.

651 personnes sont hospitalisées ce mercredi matin dans la région. C'est 69 de plus que mardi matin. L'augmentation est nette. Surtout, ces chiffres ne cessent d'augmenter, chaque jour.

Et comme la hausse du nombre de nouveaux cas continue chaque jour, et qu'il faut compter environ deux semaines entre le test positif et l'entrée à l'hôpital, les chiffres dans les hôpitaux devraient continuer de gonfler ces prochaines semaines... Inéluctablement.