Confluences : l'exposition "À nos amours", coup de coeur des visiteurs

L'exposition temporaire "À nos amours" est la quatrième meilleure moyenne journalière des expositions temporaires du musée des Confluences depuis son ouverture en décembre 2014.

L'amour, un sujet universel tant convoité. Dimanche 25 août, l’exposition "À nos amours" a fermé ses portes au musée des Confluences à Lyon. Depuis son ouverture le 20 octobre 2023, 455 635 visiteurs ont parcouru l’exposition.

"À nos amours" proposait "une exploration des territoires amoureux, en

constante transformation et bouleversés par les nouveaux usages de notre

société", explique la direction dans un communiqué de presse. Adapté de l’exposition De l’amour présentée par le Palais de la découverte à Paris en 2019-2020, le projet du musée des Confluences faisait découvrir ou redécouvrir l’universalité de l’amour et la diversité des attachements amoureux, familiaux et amicaux.

"À nos amours" en quelques chiffres

Une part notable de jeunes visiteurs : plus d’un visiteur sur deux entre 15 et 29 ans, 4 visiteurs sur 10 se déclarant élèves ou étudiants.

8 000 mots d’amour envoyés par carte postale dans le cadre d’un partenariat avec La Poste.

Une exposition plébiscitée par les visiteurs avec un taux de satisfaction de 90 %.

Lire aussi : Déjà 350 000 visiteurs dans les musées lyonnais en 2024