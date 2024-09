La Maison Pradier s’installe à Part-Dieu

La fameuse enseigne de restauration rapide La Maison Pradier s'installe en gare Part-Dieu.

L'enseigne de restauration rapide La Maison Pradier s'implante à Lyon, en plein coeur de la gare Part-Dieu. Situé au hall 1, le restaurant d'une surface de 139 m², propose 16 places assises et sera ouvert de 6 h à 21 h, annonce Le Progrès.

Déjà présente dans plusieurs grandes gares à Paris ou Strasbourg, la Maison Pradier est victime de son succès. Elle propose ainsi des recettes sucrées et salées issues du patrimoine culinaire français, revisitées sur place, avec de la vaisselle réutilisable ou à emporter.

Une nouvelle galerie et de nouvelles enseignes

La nouvelle galerie Béraudier, organisée en trois niveaux, offre de nouveaux commerces et restaurants au rez-de-chaussée. La reconfiguration des espaces a ainsi permis d'ajouter 25 nouvelles coques commerciales en plus des 13 anciennes. Et ce n'est pas fini, d'autres nouveautés sont à prévoir dont l'arrivée d'enseignes locales comme le bouchon lyonnais Daniel & Denise. Le maître chocolatier Voisin, les Cafés Gonéo et le pâtissier Mariller Les Saveurs seront également de la partie.

