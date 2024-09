Maxime Meyer, candidat de la gauche et des écologistes pour la présidence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Après la démission de Laurent Wauquiez à la présidence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les groupes de gauche et écologistes au conseil régional proposent une candidature unique en la personne de Maxime Meyer.

Qui succèdera à Laurent Wauquiez ? Le 23 août dernier, le député de la Haute-Loire a annoncé sa démission de la présidence de la région Auvergne Rhône-Alpes. Cette démission intervient "en vertu de la loi sur le non cumul des mandats après son élection en tant que député de la 1re circonscription de Haute-Loire".

Les conseillers régionaux sont appelés à élire, ce jeudi 5 septembre, un nouveau président pour Auvergne Rhône-Alpes après la démission de Laurent Wauquiez. Les Écologistes, les Socialistes, les Communistes et les Insoumis vont présenter la candidature de Maxime Meyer, vice-président du groupe Les Écologistes. Ils veulent ainsi incarner une vision commune : "celle d'une Région plus juste, solidaire et écologique". "La démission de Laurent Wauquiez de la présidence du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et l’élection d’un nouvel exécutif ouvrent une nouvelle séquence dans ce mandat. Nous souhaitons saisir cette opportunité pour porter une nouvelle dynamique pour notre Région : collective, démocratique et au service des habitantes et habitants", écrivent les groupes de gauche et écologistes dans un communiqué de presse.

Réduction des inégalités, transport, éducation...

Par la candidature de Maxime Meyer, les groupes de gauche et écologistes au conseil régional entendent réduire des inégalités, mettre en place une transition écologique "ambitieuse", des transports au "service de toutes et tous", et un investissement prioritaire dans l'éducation.

Pour rappel, Maxime Meyer est conseiller régional de l’Ain, co-président du groupe Les Écologistes. Il a été candidat aux dernières élections législatives dans l’Ain sous la bannière du Nouveau Front Populaire. La démission de Laurent Wauquiez ouvre selon le candidat à la présidence de la région, une nouvelle page. " Nous entrons maintenant dans une nouvelle séquence, avec l’annonce d’une nouvelle présidence pour début septembre (...). C’est une occasion pour la majorité en place de s’engager dans un processus de changement démocratique, en respectant davantage les élus et les principes de bonne gouvernance. ", avait-il réagi.

