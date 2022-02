La région lyonnaise veut devenir une terre forte du padel

Le padel connaît un essor considérable en France, et notamment dans la région lyonnaise, avec la présence d’acteurs privés qui ont développé de nombreux concepts. À l’image de la All in Padel installée à Décines.

Le padel – à ne pas confondre avec le stand up paddle* –, un sport de raquette qui se joue à deux contre deux, séduit de plus en plus d’adeptes, notamment dans la région lyonnaise. Des acteurs privés l’ont bien compris et se sont lancés dans l’aventure accompagnés par des experts de la discipline sportive. C’est le cas de la All in Padel à Décines et ses six courts indoor. À la tête de ce concept, on retrouve notamment le joueur de tennis Jo-Wilfried Tsonga, le gardien de l’OL Anthony Lopes, l’ancien joueur et entraîneur de tennis Thierry Ascione et Johan Bergeron, quadruple champion de padel . Ce dernier en dit plus sur sa discipline sportive : “C’est un sport très convivial et très accessible, indique celui qui a découvert le padel en 2013. On peut très bien jouer en famille. Chez nous, il y a des couples qui viennent avec leurs deux enfants. Je trouve cela vraiment super.”