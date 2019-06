Airbnb à Lyon : vers un renforcement des règles de contrôle ?

La métropole de Lyon pourrait envisager de durcir les règles qui s'appliquent à Airbnb pour éviter une “industrialisation” du marché.

Lors d'un point presse organisé ce mardi, David Kimelfeld a annoncé que le Grand Lyon réfléchissait à un renforcement des règles de contrôle des locations de Airbnb à Lyon. La métropole réfléchit notamment à un durcissement du seuil de déclenchement de la réglementation (voir plus bas) et d'un élargissement de la zone concernée qui comprend actuellement les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e et une partie des 5e et 7e arrondissements de Lyon.

“Aujourd'hui, on estime à 50 % le nombre d'offres illégales même si cela reste compliqué à évaluer”, a déclaré David Kimelfeld. Le président du Grand Lyon assure ne pas être dans “une position d'opposition systématique à Airbnb”. “C'est un type de logement qu'il faut admettre parce que le tourisme est important pour la métropole de Lyon. Il faut donc trouver un équilibre pour qu'il n'y ait pas d'industrialisation de Airbnb comme il peut y en avoir dans d'autres métropoles parce que la spéculation n'est pas nécessaire pour ce service”, a conclut le président du Grand Lyon.

Fin 2017, Lyon avait annoncé plusieurs mesures pour lutter contre cette tendance, un dispositif toujours valable en 2019, qui est renforcé par d'autres décisions prises par la métropole ou Airbnb. Ainsi, pour louer un appartement ou une maison sur Airbnb à Lyon, plusieurs règles s'appliquent :