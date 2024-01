Danse : Phia Ménard, une performance impressionnante

Phia Ménard engage son corps dans une performance époustouflante où elle construit et déconstruit une maison en carton, symbolisant l’effondrement de la démocratie européenne.

Premier volet d’une trilogie nommée Les Contes immoraux (pour Europe), Maison mère a été créé en 2017 à la demande de la documenta 14 – Kassel en Allemagne autour du thème “Apprendre d’Athènes”, “Pour un parlement des corps”.

En travaillant sur cette proposition, Phia Ménard trouve un premier écho à un vécu intime : son grand-père paternel, victime en 1943 de la stratégie du tapis de bombes menée par les troupes alliées pour qu’elles puissent engager sur le sol européen et qui fut mis dans une fosse commune. Un acte révoltant !

Elle s’inspire alors du Plan Marshall (plan de reconstruction des villes européennes bombardées lors de la Deuxième Guerre mondiale) et décide de bâtir un village “Marshall”, un parthénon de carton qu’elle édifie avec les mêmes gestes sans cesse répétés, dans un corps-à-corps forcené avec la matière et qui sera détruit en quelques minutes par une pluie noire, noyant sous sa pâte visqueuse tout ce qui est vivant : “Bâtir, dit-elle, sans fondement, faire parler les ruines, convoquer les dieux et déesses, s’apprêter pour des oracles, batailler sur le résultat, enfreindre la patine du marbre, régurgiter la peste brune, que sais-je ?”

Elle apparaît sur scène telle une superwoman, à la fois punk et bricoleuse, ou telle Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, protectrice d’Athènes, berceau de la démocratie.

Construction d’abris détruits pour les réfugiés, construction et effondrement d’une Europe qui se laisse infiltrer par l’extrême droite et qui érige des fils barbelés contre la libre circulation des individus (sujet qu’elle développe dans ART. 13, lors de la dernière Biennale de la danse), ce solo évoque, à travers le corps d’une seule femme, une humanité saccagée qui cherche avec rage à s’extirper de sa propre déchéance !

Maison Mère – Phia Ménard, du 31 janvier au 2 février à la Maison de la danse