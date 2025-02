Circulation très difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Bison futé hisse le drapeau rouge samedi 15 février sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La circulation sera très compliquée ce week-end sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il marque la seconde semaine de vacances de la zone B et le début des vacances de la zone C.

De grosses difficultés attendues samedi

Les vacanciers devraient être nombreux à emprunter la route des stations de ski. Vendredi, les conditions de circulation devraient être favorables puisque le drapeau vert est hissé sur la région. À noter toutefois que le Grand Est est placé en orange.

Samedi 15 février, la situation va largement se compliquer puisque Bison futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs sur la quasi intégralité de l'est de la France. Il est ainsi conseillé d'éviter l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry de 8h à 14h et entre Chambéry et le tunnel du Fréjus, de 9h à 16h.

Dans le sens des retours, le drapeau orange est hissé en Auvergne-Rhône-Alpes. Évitez l’autoroute A43, entre le Tunnel du Fréjus et Chambéry, de 8h à 16h et entre Chambéry et Lyon, de 8h et 18h.

Dimanche, le drapeau vert est hissé dans l'ensemble de la France, dans le sens des départs comme dans celui des retours.