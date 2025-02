Saint-Priest : trois hommes kosovars interpellés pour un trafic de cigarettes 

Trois hommes de nationalité kosovare ont été interpellés le 9 février à Saint-Priest alors qu’ils participaient à un trafic de cartouches de cigarettes.

Les faits seront déroulés dimanche 9 février sur la place Henri Barbusse à Saint-Priest. D’après nos confrères du Progrès, la police aurait remarqué un échange de sacs-poubelles entre trois hommes près du coffre d’un véhicule. Les forces de l’ordre procédaient alors à un contrôle et à la perquisition de deux véhicules, menant à la découverte de 700 euros en espèces, ainsi que 352 paquets de tabac et 17 cartouches de cigarettes. Le montant total des biens retrouvés s’élève à 10 000 euros.

Placés en garde à vue, les trois hommes âgés de 27, 34 et 51 ans sont de nationalité kosovare. Le plus jeune d’entre eux est également sous le coup d’une OQTF. Toujours d’après Le Progrès, les deux suspects de 34 et 51 ans ont nié les faits de commerce de cigarettes, mais ont toutefois reconnu la détention. Ils ont été présentés au parquet de Lyon le 12 février en vue d’une comparution immédiate. Le plus jeune a été laissé libre au terme de son audition.