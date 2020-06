Circonscription Val de Saône : Marc Grivel, le candidat de Kimelfeld, en tête

Trois mois et demi après le 1er tour, le 2e tour des élections municipales et métropolitaines a lieu ce dimanche 28 juin à Lyon et dans la Métropole de Lyon. Deux élections se déroulent en même temps : celle pour élire le maire de votre commune et celle pour élire le président de la Métropole de Lyon, instance aux supers pouvoirs et au budget de 3,4 milliards d'euros. Toutes les informations en direct.