Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige, verglas et avalanches

En ce début de séquence hivernale, cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune pour la neige, le verglas et un fort risque d’avalanches mardi 28 novembre.

Il faudra une nouvelle fois faire preuve de prudence si vous devez circuler sur les routes de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie mardi 28 novembre. Les trois départements de l’Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont de nouveau placés en vigilance jaune pour un risque de chutes de neige et de verglas. Ils sont rejoints ce mardi par la Drôme et l’Isère, qui resteront en vigilance au moins jusqu’à 16 heures.

Cette semaine, qui marque la première séquence hivernale de l’année, selon Météo France, s’accompagne de chutes de neige dans la Région. Ce mardi, la neige devrait recouvrir les sommets dès 1200 m, avant que la limite pluie neige ne descende à 1000 m, puis 600 m en fin de journée, se rapprochant des plaines.

Risque d’avalanche très élevé

Conséquences de ces nouvelles chutes de neige, et de celles survenues ces derniers jours, le risque d’avalanche est élevé sur la quasi-totalité des Alpes du Nord. Dix secteurs des Alpes du Nord sont au moins au niveau 3 du risque d’Avalanches et le niveau 4 est même atteint dans le Beaufortain. Prudence donc si vous prévoyez de partir en montagne.

Niveau 4 : dans le Beaufortain.

dans le Beaufortain. Niveau 3 : Aravis, Chablais, Mont-Blanc, Haute-Tarentaise, Vanoise, Maurienne, Haute-Maurienne, Belledonne, Grandes-Rousses, Oisans

Aravis, Chablais, Mont-Blanc, Haute-Tarentaise, Vanoise, Maurienne, Haute-Maurienne, Belledonne, Grandes-Rousses, Oisans Niveau 2 : Vercors, Chatreuse, Bauges