Les cours ne seront pas assurés au collège Pierre Valdo de Vaulx-en-Velin en opposition aux réformes annoncées par gouvernement pour la rentrée 2024.

Une nouvelle journée de grève s'organise dans les établissements de l'agglomération lyonnaise. Après les collèges Paul Eluard et Maria Casarès, c'est au tour du collège Pierre Valdo situé à Vaulx-en-Velin de se mobiliser. Les personnels de l'établissement vaudais seront donc rassemblés dès 8 heures demain pour s'opposer aux prochaines réformes de l'Education nationale. Une mobilisation qui s'inscrit dans la continuité de la grève roulante organisée dans plusieurs collèges. Le même jour, les enseignants de Georges Brassens seront également en grève.

En application des mesures gouvernementales, des groupes de niveaux doivent ainsi être mis en place dans les classes de 6e et 5e dès septembre 2024. Cela concerne en particulier les cours de français et de mathématiques. Cependant, les enseignants redoutent une stigmatisation des élèves en difficulté et un renforcement des inégalités scolaires. "C'est en mélangeant les élèves que l'on peut faire progresser tout le monde", insistent les personnels mobilisés du collège Valdo. Cette mesure devrait d'ailleurs être étendue l'année suivante aux classes de 4e et 3e.

"C'est en mélangeant les élèves que l'on peut faire progresser tout le monde"

Les personnels mobilisés du collège Pierre Valdo

La mise en place de la réforme implique également la suppression des demi-groupes dans certains matières. Une "mise en concurrence des matières" pointée du doigt par certains établissements. "Cela menace de nombreux dispositifs et projets éducatifs pour lesquels nous nous sommes beaucoup investis", estiment les enseignants. Ces derniers mettent aussi en cause l'obtention du brevet obligatoire pour passer au lycée. "Cette mesure injuste va pénaliser nos élèves et toute l'éducation prioritaire". Notamment, ils craignent une hausse de la déscolarisation des élèves passé 16 ans.

Ainsi, les personnels du collège Pierre Valdo réclament eux aussi des moyens supplémentaires à tous les niveaux de l'éducation, en plus de l'abandon des réformes. En particulier, le choc des savoirs, la baisse des moyens des collèges d'éducation prioritaire et la diminution de la dotation horaire globale de l'établissement.