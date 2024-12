Chauffeur TCL agressé à Rillieux : trois suspects arrêtés

Photo d’illustration police nationale. (Photo Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Trois jeunes hommes ont été interpellés ce mercredi 18 décembre dans l'affaire de l'agression d'un chauffeur de bus TCL à Rillieux-la-Pape le 10 décembre dernier.

Selon nos confrères du Progrès, trois mineurs ont été interpellés ce mercredi 18 décembre, huit jours après l'agression, à Rillieux-la-Pape, d'un chauffeur de bus TCL. Ce dernier, qui avait repéré un groupe de jeune en train de fumer à l'intérieur de son bus leur avait demandé d'éteindre leur cigarette. Mais la situation avait dégénérée et le conducteur avait été roué de coups par au moins deux individus, tandis que deux autres filmaient la scène.

A lire aussi : Rillieux-la-Pape : un chauffeur TCL agressé après avoir demandé à des passagers de ne pas fumer à bord

Le conducteur avait été pris en charge par les secours et les suspects avaient eu le temps de prendre la fuite.

Originaires de Rillieux

Mais après une semaine d'enquête, les individus ont été identifiés. Deux d'entre eux ont été interpellés mercredi matin et un troisième dans la journée. Mineurs, ils sont tous les trois originaires de Rillieux et déjà connus des services de police. L'un des trois suspects arrêtés est soupçonné d'avoir frappé le conducteur et les deux autres d'avoir filmé la scène.

Les trois mineurs ont été placés en garde à vue et devraient être présentés dans les prochaines heures à la justice.

A lire aussi : Rillieux-la-Pape : un dispositif de sécurité renforcé pour le retour des bus TCL

Le 31 octobre, deux bus avaient été incendiés lors de la soirée d'Halloween à Rillieux-la-Pape, ce qui avait entrainé une coupure de plusieurs lignes de bus dans la Ville nouvelle durant une dizaine de jours.