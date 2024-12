Mardi 10 décembre, un conducteur TCL s'est violemment fait agresser après avoir demandé à deux individus d'éteindre leur cigarette. "Un acte inacceptable" dénoncé par Bruno Bernard sur la plateforme X.

Mardi 10 décembre, un chauffeur TCL s'est fait agresser pendant son service du soir. Le conducteur de la ligne C3, a été roué de coups de pieds et de poings, après avoir demandé à deux individus d'éteindre leurs cigarettes allumées à bord du bus.

Si la police est rapidement intervenue afin de sécuriser la zone et poursuivre l'enquête, aucun des deux individus n'a encore été arrêté. Sur son compte X, Bruno Bernard président de SYTRAL Mobilités et de la Métropole de Lyon a partagé : "Nous transmettons toutes les images de vidéosurveillance pour identifier ces délinquants", avant de déclarer : "Je souhaite que ces individus soient arrêtés et jugés le plus sévèrement possible par la justice."

Un acte qualifié "d'inacceptable" par le président de SYTRAL, ayant entrainé plusieurs blessures chez le conducteur TCL.

⚠️😡 Un de nos conducteur de la ligne C2 a été victime hier soir de violences après avoir demandé à deux individus d'éteindre leurs cigarettes dans le bus, conformément aux règles de sécurité et de respect des passagers.



Notre conducteur a reçu des coups de pied et de poing, ce… pic.twitter.com/eVKKQX9bXH — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) December 11, 2024

